Erman Toroğlu: Yalçın Ayhan 3 kırık kemik ile oynadı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü forması giyen Yalçın Ayhan hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Yalçın Ayhan'ın 3 kırık kaburga kemiği ile maça çıktığını ifade etti.
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