Erman Toroğlu: Üç büyüklerin kurtulma şansı yok
Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Kulüp başkanı kulübü borca mı soktu? Attığı imzada sorumlu olacak. Öyle kulübü borca sokup kaçıp gitmeyecek" ifadelerini kullandı. Toroğlu ayrıca, "Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kurtulma şansı yok. Arazileri satacaklar, satmazlarsa yok" dedi.
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