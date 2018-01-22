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    Erman Toroğlu: Tudor'la Terim'in en büyük farkı...

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Toroğlu, Fatih Terim için ilk maç bu. Özel maçlar hariç. Bir takım çıkardı. Futbolcuları yeni tanıyor daha. Bu bundan, bu dayaktan, buna yemek vermeyeceksin, bunu akşam geç yatıracaksın gibi özelliklerini tanıyacak. Galatasaray baskıyla başladı. Kayserispor şaşırdı. 5-6 kişi aynı anda baskı yaparsa ancak etkili olursun. Eskiden Galatasaray takımında ben niye gireyim, öteki girsin diyorlardı. Tribüne rezil oluyordu bundan önce. Şimdi ilk 35 dakika falan futbolcuların hepsi baskı yaptı. Yaptıkları baskının çoğunu aldılar. Kayserispor ayağa top yapayım dedi, yapamadı. Top çevireyim dedi, yapamadı. Galatasaray bunu 40 dakikaya yaydı. O yüzden hazır değil daha. Fatih Terim bunu hissediyor." ifadelerini kullandı. .

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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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