Erman Toroğlu: Tribüne oynarsan işte böyle olursun...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
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