Erman Toroğlu: "Trabzonspor - Başakşehir maçını VAR hakemi Fırat Aydınus yönetti"
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Erman Toroğlu: "Trabzonspor - Başakşehir maçını VAR hakemi Fırat Aydınus yönetti"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Trabzonspor - Başakşehir maçını VAR hakemi Fırat Aydınus yönetti" dedi.

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22 Ocak 2019, Salı
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