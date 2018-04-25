Erman Toroğlu TFF'nin kararı değerlendirdi
TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadı'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı cisim isabet etmesi üzerine yarıda kalan derbi ile ilgili kararını açıkladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu TFF'nin kararını değerlendirdi.
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