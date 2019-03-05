Erman Toroğlu sinirlendi: "Yürü git lan!"
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Erman Toroğlu sinirlendi: "Yürü git lan!"

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu Programında IFAB oyun kurallarını yorumladı. FIFA ve UEFA'nın her konuda bilgili olmadığını ifade eden Toroğlu ofsayt pozisyonlarıyla ilgili bir konuda ise sinirlerine hakim olamadı...

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05 Mart 2019 , Salı
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