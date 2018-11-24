Erman Toroğlu: Serdar Aziz penaltı yapmıyor. Faulü Skubic yapıyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Konyaspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz penaltı yapmıyor. Faulü Skubic yapıyor" ifadelerini kullandı.
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