Erman Toroğlu: Şenol Güneş bu sezon fiyaskodur

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u sahasında 2-0 mağlup etti.A Spor Yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu'nun yorumları şu şekilde.



"ŞAMPİYON OLMASI LAZIMDI"



"Kadrolara baktığın zaman şu anda Beşiktaş'ın açık ara; en az 7-8 puan şampiyon olması lazımdı. Bu takımın teknik direktörü kimse sorumlusu odur. İyiyken de odur kötüyken de odur. Bu takım 2 defa şampiyon olduğunda Şenol Güneş başarılıydı. Bu sene fiyaskodur" ifadelerini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ KADIKÖY'E GİTMEK İSTEMEDİ"



Şimdi o kadar çok argüman var ki. Beşiktaş yönetimi saatlerce tartışıyor Fenerbahçe stadına gidelim mi diye. Şenol Güneş ben gitmem diyor. Bakıyorlar ki, bu kararı alıyorlar. Bu kararı aldıktan sonra neler oluyor. Şimdi bakın... Fenerbahçe stadında yapılanlar yanlış. Öyle şeyler var ki, Şenol Güneş Trabzonlu, kaleci Trabzonlu. Niye bizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getiriyorsunuz diyenler çok. Beşiktaş tarafında bunu diyenler var. Taraftarlar olarak söylüyorum.



"SENEYE PARA YOK"



Beşiktaş ligi 4. bitirecek. Seneye para yok. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para yok. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çoktan ligi bitirmeliydi. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde. İkisinin kadrosuna baktığınız zaman, oyuna, Aykut Kocaman'a baktığınız zaman... Şenol, Beşiktaş muazzam derken, Aykut Kocaman Beşiktaş'ın önünde. Bir de bu var.



"NEREDE BEŞİKTAŞ?"



Beşiktaş'ın kadrosu ligde ilk 4'te açık ara en iyi değil mi? Nerede Beşiktaş? Sorumlusu kim? Şenol Güneş mi yoksa yönetim mi? Yoksa anlaşmazlıklar mı var?



"SİZ NİYE BU DURUMA DÜŞTÜNÜZ?"



Seyirci bağırıyor Şenol Güneş' diye. Tamam, hepsi tamam. Bir de aynaya bakın. Beşiktaş2ın ın aynaya bakıp düşünmesi lazım. Fikret Orman ve Şenol Güneş başta olmak üzere... Fenerbahçe maçındaki karar yanlıştır, onun kararı yanlıştır, onun yorumu öyledir... Hepsi tamam. Ama bir bakın. Siz niye bu duruma düştünüz? Siz kraldınız, sizdeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosunu biz 4 saydık sizi 1 saydık. Bugün siz 4'sünüz Fenerbahçe 2. Hadi Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tamam. Diğer maçlar nerdesiniz? Biz sıralama yaptığımızda Beşiktaş 1'di, Başakşehir 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 4'tü. Bugün 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Başakşehir, 4. Beşiktaş. O zaman bakacaksın. Genele bakacaksınız, tek maça değil. Ben nerede hata yaptım?



"ŞENOL GÜNEŞ KALIRSA DA BİR SONRAKİ SENE İYİ GÖZÜKMÜYOR"



Bakın göreceksiniz Şenol Güneş-yönetim ikilisi seneye çalışırsa gelecekleri noktayı hep beraber göreceğiz. Şenol Güneş bu sene başarısız, kalırsa da bir sonraki sene iyi gözükmüyor. İyi gözükmeyeceğine de iddiaya girerim."