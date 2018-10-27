Erman Toroğlu: Schalke'nin verilmeyen penaltısını kaç yorumcu ve gazete yazdı?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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