Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Neredesin Lucescu? Türkiye'de 10 tane genç futbolcu oynadı ama ortalıkta yoksun. Steaua Bükreş maçındaymışsın, orada kal" dedi.
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