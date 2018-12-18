Erman Toroğlu: Quaresma her an gidebilir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Quaresma her an gidebilir" yorumunu yaptı.
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