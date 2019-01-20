Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı
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Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Clichy'nin Ekuban'ı düşürdüğü pozisona Toroğlu, "Pozisyon net penaltı" dedi.

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20 Ocak 2019, Pazar
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