Erman Toroğlu: Pozisyon net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Clichy'nin Ekuban'ı düşürdüğü pozisona Toroğlu, "Pozisyon net penaltı" dedi.
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