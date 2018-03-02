Erman Toroğlu: Penaltının babası – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Erman Toroğlu: Penaltının babası

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 90+7. dakikasında penaltı tartışması yaşandı. Hasan Ali Kaldırım'ın kayarak müdahalesiyle Babel yerde kaldı hakem Fırat Aydınus devam dedi. Pozisyonu değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Penaltının babası" dedi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    02 Mart 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle