Erman Toroğlu: Penaltının babası
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 90+7. dakikasında penaltı tartışması yaşandı. Hasan Ali Kaldırım'ın kayarak müdahalesiyle Babel yerde kaldı hakem Fırat Aydınus devam dedi. Pozisyonu değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Penaltının babası" dedi.
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