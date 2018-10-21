Erman Toroğlu: Penaltıdan önce faul var

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Beşiktaş'ın 19. dakikada kazandığı penaltı pozisyonun yorumladı. Toroğlu, hakem penaltıyı verir veya vermez. Ama VAR'da faul olduğu belli. Önce faule bakarsın. Beşiktaşlı oyuncu o pozisyonda faul yaptı. Orada bu penaltı veriyorsa, Fikret Orman'ın konuşmalarının bunda payı var. Fikret Orman penaltıyı aldı.