Erman Toroğlu: Penaltıdan önce faul var
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    Erman Toroğlu: Penaltıdan önce faul var

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Beşiktaş'ın 19. dakikada kazandığı penaltı pozisyonun yorumladı. Toroğlu, hakem penaltıyı verir veya vermez. Ama VAR'da faul olduğu belli. Önce faule bakarsın. Beşiktaşlı oyuncu o pozisyonda faul yaptı. Orada bu penaltı veriyorsa, Fikret Orman'ın konuşmalarının bunda payı var. Fikret Orman penaltıyı aldı.

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    21 Ekim 2018, Pazar
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