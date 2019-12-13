Erman Toroğlu: Okan Buruk için yolun sonu Galatasaray
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir gün Galatasaray'ın başına geçeceğini öne sürerek "Okan Buruk için yolun sonu Galatasaray" dedi.
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