Erman Toroğlu: Net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Toroğlu, "Talisca'nın pozisyonu daha yeri gelmedi ama net penaltı. Daha pozisyonlar gelmedi ama bence penaltı ayrıca iptal edilen bir gol var onu da tartışabiliriz" ifadelerini kullandı..
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