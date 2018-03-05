Erman Toroğlu: Net penaltı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Toroğlu, "Talisca'nın pozisyonu daha yeri gelmedi ama net penaltı. Daha pozisyonlar gelmedi ama bence penaltı ayrıca iptal edilen bir gol var onu da tartışabiliriz" ifadelerini kullandı..