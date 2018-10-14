Erman Toroğlu: "Milan'lı arkadaş eveledi geveledi cacık yaptı"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Erman Toroğlu: "Milan'lı arkadaş eveledi geveledi cacık yaptı"

    Erman Toroğlu, Rusya deplasmanına çıkan A Milli Takım'ın ilk yarıdaki net gol pozisyonunu yorumladı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına aktaramadığı pozisyonla ilgili konuşan Toroğlu "Milan'lı arkadaş eveledi geveledi cacık yaptı, sonrasında da pozisyon zaten cacık oldu" dedi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    14 Ekim 2018, Pazar
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN