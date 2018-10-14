Erman Toroğlu, Rusya deplasmanına çıkan A Milli Takım'ın ilk yarıdaki net gol pozisyonunu yorumladı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına aktaramadığı pozisyonla ilgili konuşan Toroğlu "Milan'lı arkadaş eveledi geveledi cacık yaptı, sonrasında da pozisyon zaten cacık oldu" dedi.