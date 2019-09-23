Erman Toroğlu MHK'nın kararını açıkladı
Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli kulübün kural ihlali gerekçesiyle 45+2. dakikadan itibaren tekrarlanması için itirazda bulunduğu mücadeleyle ilgili Erman Toroğlu'dan flaş bir açıklama geldi. Erman Toroğlu, Alanyaspo - Fenerbahçe maçındaki itirazla ilgili MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu belirtti. Toroğlu, "MHK Başkanı ile konuştum, Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili. Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile birlikte oynattık. Net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok. Bunu da açıkladım" dedi.
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