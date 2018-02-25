Erman Toroğlu: "Medel'den stoper olmaz"
A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın derbideki defans kurgusunu analiz etti. 1.72 boyundaki Garry Medel'in stoper oynamak için kısa boylu olduğunu belirten Toroğlu, Şili'li yıldızın defansta oynaması durumunda Fenerbahçe'nin hava toplarında üstünlük kuracağını belirtti.
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