Erman Toroğlu: Medel saatli bomba!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını yorumladı.

Medel hakkında da açıklamalarda bulunan Toroğlu, "Bu Medel var ya, saatli bomba. İyi mücadele ediyor, giriyor çıkıyor, takımı için oynuyor ama saatli bomba. Hem takımı için hem hakem için. Her an bir şey yapabilir." ifadelerini kullandı.