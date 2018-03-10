Erman Toroğlu: Medel saatli bomba!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını yorumladı.
Medel hakkında da açıklamalarda bulunan Toroğlu, "Bu Medel var ya, saatli bomba. İyi mücadele ediyor, giriyor çıkıyor, takımı için oynuyor ama saatli bomba. Hem takımı için hem hakem için. Her an bir şey yapabilir." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın