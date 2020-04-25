Erman Toroğlu: Ligleri oynamadan tescil etmek yanlış olur
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ana Haber programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan Toroğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in 'Ligler 12 haziran'da başlayabilir' açıklamasını değerlendirdi. "Ligleri oynamadan tescil etmek yanlış olur." ifadelerini kullanan Toroğlu, "Kalan maçların seyircisiz oynanması doğru olur" dedi.
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