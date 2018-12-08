Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği Galatasaray'a kumpas kuruyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kulüpler Birliği, Galatasaray'a kumpas kuruyor. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!
- Galatasaray stoper ve forvet transferinde sona geldi!
- Bu isimler derbide yok!
- Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı elinden kaçırdı!
- Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?
- Ömer Üründül: "Hakemleri Mustafa Cengiz atasın!"
- Galatasaray - Rizespor maçından kareler
- Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak Guardiola'nın radarında