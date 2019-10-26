Erman Toroğlu: Konyaspor'un bu maçta puan alması mucize
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Konyaspor'un bu maçta puan almasının mucize olduğunu söyledi.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;
İkinci yarı Konyaspor'un buradan puan çıkarması mucize. Rodrigues, Konyaspor'un sağ tarafını yeni İstanbul Havalimanı'na giden yol gibi yaptı. Fenerbahçe biraz daha dikkatli olursa farkı açar.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak
- Fenerbahçe'de Vedat Muriç farkı! 8 haftada...
- Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!
- Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!
- 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı!
- Fenerbahçe biri dünya yıldızı 3 transferi ocakta İstanbul'a getiriyor!
- Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...
- Fenerbahçe'den şok birincilik! Avrupa'da zirvede
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.