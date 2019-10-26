Erman Toroğlu: Konyaspor'un bu maçta puan alması mucize

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

İkinci yarı Konyaspor'un buradan puan çıkarması mucize. Rodrigues, Konyaspor'un sağ tarafını yeni İstanbul Havalimanı'na giden yol gibi yaptı. Fenerbahçe biraz daha dikkatli olursa farkı açar.