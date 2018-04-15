Erman Toroğlu: "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesini A Spor ekranlarında yorumladı.
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