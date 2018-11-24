Erman Toroğlu: Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya bir daha maç verirlerse yuh olsun!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Konyaspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya bir daha maç verirlerse yuh olsun" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'in transfer kriterleri!
- "Fatih hocanın varlığı ile sahaya çıkıyoruz"
- G.Saray'ın forvetini Elmander buldu!
- Cimbom'a iki forvet birden!
- G.Saray'dan Onyekuru teklifi! Bonservisi için
- Galatasaray'da görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur
- Fatih Terim'den Selçuk İnan'a: "Vakit geldi!"
- Bir golcü de Belçika’dan