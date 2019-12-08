Erman Toroğlu: Helal olsun Trabzon'a
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Trabzonspor maçına dair Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Trabzonspor'da altı yerli oyuncu var sahada, artık kabuk değiştirmeye başladılar, karar verdiler. 5 gol de yeseler, doğru yoldalar. Helal olsun Trabzon'a." ifadelerini kullandı.
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