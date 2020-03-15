Erman Toroğlu: Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor - Başakşehir maçına dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemler Trabzonspor yönetiminden intikam aldılar." ifadelerini kullandı.
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