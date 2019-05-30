Erman Toroğlu: Hakemler hata yapar diye bir şey yok, görüntüye bakmıyorlar mı?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Futbol A programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemler hata yapar diye bir şey yok, görüntüye bakmıyorlar mı?" ifadelerini kullandı.
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