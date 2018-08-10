Erman Toroğlu: G.Saray'ın savunması kevgir gibi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba müjdesi!
- Galatasaraylı Maicon'a iki teklif birden!
- Galatasaray’da son aday Hector Moreno
- Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
- Galatasaray'ın başı onlarla dertte!
- İtalyan basınına göre Galatasaray ile Milan Andre Silva konusunda anlaştı!
- Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
- Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...