Erman Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Göztepe Başkanı demiş ki; '5 sene sonra büyüklerin esamesi okunmayacak. Kimseye borcumuz yok, çatır çatır geliyoruz, eze eze şampiyon olacağız.' Ey Başkan, Göztepe'yi şampiyon yaparsan; İzmir'e gelirim Göztepe'de seni sırtımda taşırım 100 metre koştururum." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hollanda kendi adını yazamadı!
- 2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
- Schalke-Porto maçından görüntüler
- Jelena Karleusa ringe çıktı
- Süper Lig Panaroma! İşte haftanın en'leri
- FIFA 19'un en iyi 100 futbolcusu!
- Takımlarımızın Avrupa'da rakipleri bu hafta ne yaptı?
- FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...