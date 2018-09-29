Erman Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!
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    Erman Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Göztepe Başkanı demiş ki; '5 sene sonra büyüklerin esamesi okunmayacak. Kimseye borcumuz yok, çatır çatır geliyoruz, eze eze şampiyon olacağız.' Ey Başkan, Göztepe'yi şampiyon yaparsan; İzmir'e gelirim Göztepe'de seni sırtımda taşırım 100 metre koştururum." ifadelerini kullandı.

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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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