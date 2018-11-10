Erman Toroğlu: Galatasaray'ın başkanı yok
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    Erman Toroğlu: Galatasaray'ın başkanı yok

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin devre arasında açıklamalarda bulundu."Galatasarayın bu duruma düşmesi yönetim rezilliğidir" diyen Erman Toroğlu, "Galatasaray'da başkan yok. Başkanın ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Galatasaray'ın buraya gelmesi başkansızlık ve yönetimsizlik yüzünden. Kimse bana anlatmasın." ifadelerini kullandı.

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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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