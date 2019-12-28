Erman Toroğlu: Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Galatasaray'ın ilk yarıdaki futbolunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu sene ilk defa Galatasaray'ı futbol oynarken gördüm. İlk defa bugün Galatasaray'ı 10 kişi koşarken gördüm. İlk yarı Galatasaray ilk 11'inden şu çıkmalı şu girmeli diyebileceğim kimse yok. İlk defa Galatasaray takımı birbirine yardım ederek oynadı."
"Galatasaray'da ilk defa bugün orkestra doğru çalıyor. Nedenini teknik heyet bilir, bir sebebi vardır mutlaka."
"Galatasaraylı futbolcular şimdiye kadar neredeydi? Ben olsam alayına ceza veririm. Niye yoktunuz? Bir sebebi var o zaman. Yatan futbolcu yok, koşmayan futbolcu yok, tam pres yapıyorlar, kaldırtmadılar."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme
- Galatasaray'da transfer bombası patladı! Onyekuru derken...
- Galatasaray'da son maçına çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...
- Galatasaray'dan 9 bomba transfer! Görüşmeler başladı...
- Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''
- Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medyayı salladı!
- Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...
- Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.