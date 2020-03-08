Erman Toroğlu: Galatasaray bu maçlara çok alışık
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe gitti, Alanyaspor gitti, Beşiktaş'ın yarışı sürdürecek hali yok. Sivasspor-Galatasaray maçı 6 puanlık maç. Kazananın lehine olacak. Galatasaray'ın deplasmanda oynaması avantaj, gerilen takım Sivasspor. Galatasaray bu maçlara çok alışık." ifadelerini kullandı.
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