Erman Toroğlu: Galatasaray 90 dakika oynarsa futbol sahtekarıdır

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin kaybedecek neyi var. Hayatta en korkulacak insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır... Fenerbahçe takımı, Galatasaray'a göre fizik olarak daha iyi. Son gördüğüm 4-5 maça göre fizik olarak daha iyi. Ama Galatasaray oyuncuları 90 dakikada çıkıp oynarlarsa futbol sahtekarıdır." ifadelerini kullandı.