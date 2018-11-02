Erman Toroğlu: Galatasaray 90 dakika oynarsa futbol sahtekarıdır
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin kaybedecek neyi var. Hayatta en korkulacak insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır... Fenerbahçe takımı, Galatasaray'a göre fizik olarak daha iyi. Son gördüğüm 4-5 maça göre fizik olarak daha iyi. Ama Galatasaray oyuncuları 90 dakikada çıkıp oynarlarsa futbol sahtekarıdır." ifadelerini kullandı.
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