Erman Toroğlu: Galatasaray 90 dakika oynarsa futbol sahtekarıdır
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    Erman Toroğlu: Galatasaray 90 dakika oynarsa futbol sahtekarıdır

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin kaybedecek neyi var. Hayatta en korkulacak insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır... Fenerbahçe takımı, Galatasaray'a göre fizik olarak daha iyi. Son gördüğüm 4-5 maça göre fizik olarak daha iyi. Ama Galatasaray oyuncuları 90 dakikada çıkıp oynarlarsa futbol sahtekarıdır." ifadelerini kullandı.

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    02 Kasım 2018, Cuma
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