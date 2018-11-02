Erman Toroğlu: Frey denen adam santrfor Soldado yedek
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Soldado'nun oynamamasını eleştiren Toroğlu, "Frey denen adam santrfor Soldado yedek, inanamıyorum! Yenen golde Frey'e bakın, aceminin kralı, golü yediren Frey... Galatasaray'ın Soldado ayarında santrfor'u yok." ifadelerini kullandı.
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