Erman Toroğlu: "Fırat Aydınus eski kaşar"
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 32.hafta maçını değerlendirdi.
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