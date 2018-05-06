Erman Toroğlu: "Fırat Aydınus eski kaşar" – Fotomaç TV
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    Erman Toroğlu: "Fırat Aydınus eski kaşar"

    Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 32.hafta maçını değerlendirdi.

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    06 Mayıs 2018, Pazar
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