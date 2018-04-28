Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'yi izlerken canım sıkılıyor!"
Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk yarısını, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı.
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