Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin takımı vitaminsiz bir takım
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin takımı vitaminsiz bir takım. Şimdi kadroya baktığınız zaman Fenerbahçe takımından kaç oyuncuyu alır, Beşiktaş'ta oynatırsınız?" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte sosyal medyanın gündemi (27 Şubat 2018)
- Yılın stadına Türkiye'den 3 aday
- Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında golle tanıştı
- Beşiktaş kazandı! Caps'ler patladı!
- Hayali gerçek oldu! Beşiktaş...
- Galatasaray'a müjdeli haber
- Bayern yenilgisi sonrası Beşiktaş lige nasıl dönecek?
- ''Ayağının dışı canımızın içi''