Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin takımı vitaminsiz bir takım – Fotomaç TV
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    Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin takımı vitaminsiz bir takım

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin takımı vitaminsiz bir takım. Şimdi kadroya baktığınız zaman Fenerbahçe takımından kaç oyuncuyu alır, Beşiktaş'ta oynatırsınız?" ifadelerini kullandı.

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    01 Mart 2018, Perşembe
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