Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok"
Yaşanan olaylardan dolayı ertelenen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, sahaya çıkmayınca Fenerbahçe ve hakemlerde mi sahaya çıkmayacak? Bu sorunun cevabını A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu verdi..
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