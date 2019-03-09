Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok. Başakşehir kusursuz futbol oynuyor." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
- İşte Ersun Yanal'ın Başakşehir planı! 4 maddede galibiyetin şifresi
- Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...
- Dortmund'lu yıldız Hüseyin Bulut için transfer savaşı! İlk hamle Comolli'den
- Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası caps patlaması
- Fenerbahçe taraftarı yine yapacağını yaptı!
- Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!