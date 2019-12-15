Erman Toroğlu: Fenerbahçe yeni teknik adam arayışına girmiştir
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
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