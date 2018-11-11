Erman Toroğlu: Fenerbahçe bir buçuk yıldır beyinsiz oynuyordu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını yorumladı.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Enteresan bir Fenerbahçe izliyorum da Alanya buna çanak tutuyor. Şunu söyleyeyim Isla'dan o bölgede sakın vazgeçmesin. Mehmet Topal'dan falan iyi. Çok iyi. Şu ana kadar 10 numara top oynadı. Teknik adam demek ki futbolcularını iyi tahlil ediyor.

Fenerbahçe bir buçuk yıldır beyinsiz oynuyordu. Beyin kenarda oturuyordu. Girdi oyuna Fenerbahçe takır takır oynuyor. Valbuena geriye gelmese ne olur! Bundan evvelki teknik adama kapak olur bu maç. Valbuena, indirdiler kaldırdılar düştü. İlk gol tam derslik. Valbuena'yı indirdiler, kalktı takla attı. Hakem avantaj dedi. Sonra Valbuena bir daha devreye girdi. Ayew aldı, golü attı. İşte futbol bu. Akıllı avantaj, iyi mücadele... Coşku var Fenerbahçe'de. Fenerbahçeli futbolcular keyif alıyor futboldan. 60 metreden top gelirken bu atak gol olabilir diyorsun. Fenerbahçe, fizik olarak Galatasaray'dan falan iyi."