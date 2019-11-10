Erman Toroğlu: Fatih Terim ve ekibi Falcao'yu istemedi

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Falcao olayı Galatasaray'ı çok yaraladı. Falcao olayı futbolculara ve Fatih Terim ile ekibine de tesir etti. Fatih Terim ve ekibi Falcao'yu istemediler, "Öncelik o değil" dediler. Çok net söylüyorum bunu. Terim çıktı "Falcao'yu kim istemez" diye beyanat verdi. Bunu diyecek çünkü artık ok yaydan çıkmıştı.