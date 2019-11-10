Erman Toroğlu: Fatih Terim ve ekibi Falcao'yu istemedi
Serkan Korkmaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na Reha Kapsal, Erman Toroğlu, Emre Bol ve Levent Tüzemen konuk oldu. Yorumcular, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. Erman Toroğlu, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Falcao'nun transferiyle ilgili "Fatih Terim ve ekibi Falcao'yu istemedi" dedi.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Falcao olayı Galatasaray'ı çok yaraladı. Falcao olayı futbolculara ve Fatih Terim ile ekibine de tesir etti. Fatih Terim ve ekibi Falcao'yu istemediler, "Öncelik o değil" dediler. Çok net söylüyorum bunu. Terim çıktı "Falcao'yu kim istemez" diye beyanat verdi. Bunu diyecek çünkü artık ok yaydan çıkmıştı.
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