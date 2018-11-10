Erman Toroğlu: "Fatih Terim, Sinan Gümüş için fazla uğraşmasın"
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    Erman Toroğlu: "Fatih Terim, Sinan Gümüş için fazla uğraşmasın"

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in Sinan saplantısı var ama çok fazla uğraşmasın, bir halt olmaz. Galatasaray'da bu kadar oynayan bir adam buysa, kusura bakmasın ama yürüsün gitsin yani" dedi.

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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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