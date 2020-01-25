Erman Toroğlu: Fatih Terim kesinlikle Galatasaray başkanı olamaz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fatih Terim ileride Galatasaray başkanı olur mu? Kesinlikle olamaz." ifadelerini kullandı.
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