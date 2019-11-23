Erman Toroğlu: "Fatih Terim kendini de bozdu takımı da bozdu"
Serkan Kormaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na konuk olan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın evinde Başakşehir'e kaybettiği maçı değerlendirdi. Toroğlu ayrıca Fatih Terim'in performansını eleştirdi. Toroğlu, "Fatih Terim kendini de bozdu takımı da bozdu" ifadelerini kullandı.
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