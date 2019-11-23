Erman Toroğlu: Fatih Terim, gazeteciyi dövdüğü gün Arda Turan'ı yollasaydı Fatih Terim, Fatih Terim olurdu
Serkan Kormaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na konuk olan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın evinde Başakşehir'e kaybettiği maçı değerlendirdi. Toroğlu ayrıca, maçtan önce Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmesini yorumladı.
İşte o açıklamalar:
Fatih Terim, gazeteci dövüldüğü gün Arda'yı uçaktan yollasaydı, Bugün Fatih Terim, Fatih Terim olurdu. Belki Arda da Arda olurdu. İkisi de bana bir şey anlatmasınlar. Milli takımı duman ettiler şimdi de Galatasaray duman oluyor. Benim bildiğim Fatih Terim, uçaktan indiği zaman Arda'yı yollasaydı, bugün bu durumda olmazdı. O gün belki Arda'yı da kurtarırdı ama geç kaldı.
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