Erman Toroğlu: Fatih Terim, gazeteciyi dövdüğü gün Arda Turan'ı yollasaydı Fatih Terim, Fatih Terim olurdu

İşte o açıklamalar:

Fatih Terim, gazeteci dövüldüğü gün Arda'yı uçaktan yollasaydı, Bugün Fatih Terim, Fatih Terim olurdu. Belki Arda da Arda olurdu. İkisi de bana bir şey anlatmasınlar. Milli takımı duman ettiler şimdi de Galatasaray duman oluyor. Benim bildiğim Fatih Terim, uçaktan indiği zaman Arda'yı yollasaydı, bugün bu durumda olmazdı. O gün belki Arda'yı da kurtarırdı ama geç kaldı.