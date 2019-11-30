Erman Toroğlu: Ersun Yanal ve Abdülkadir Bitigen sınıfta kaldı
Tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bugün iki isim sınıfı geçti iki isim kaldı. İlhan Palut ve Fırat Aydınus sınıfı geçti., Ersun Yanal ve Abdulkadir Bitigen sınıfta kaldı" yorumunu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'dan büyük sürpriz! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatya 11'i
- Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! Malatya maçının ardından
- Bir MHK klasiği! Fenerbahçe kazanıyor hakemler maç alamıyor
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!
- Puan kaybının nedeni Galatasaray!
- Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki
- Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.