Erman Toroğlu: Emre'yi bir devre oynatacaksın
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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